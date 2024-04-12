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Колпашников Иван Егорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Колпашников Егор Григорьевич

Мать: Колпашникова Федосья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.10.1886

Жена: Колпашникова Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
14.09.1890

Сын: Колпашников Сергей Иванович

Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1897

Сын: Колпашников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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