Колпашников Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
26.10.1886
Рождение ребёнка
14.09.1890
Сын: Колпашников Сергей Иванович
Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
07.01.1897
Сын: Колпашников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно