Габдрашитов Шайхетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрашитов Шайхетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габдрашит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шайхиева) Сарвар

Мать ребёнка: Шайхиева (Шамсетдинова) Хадия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайхиев Кави

Мать ребёнка: Шайхиева (Шамсетдинова) Хадия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайхиева (Шамсетдинова) Хадия

Рождение ребёнка
19.11.1914

Дочь: Шайхиева (Шайхутдинова) Сания

Мать ребёнка: Шайхиева (Шамсетдинова) Хадия

Рождение ребёнка
21.05.1926

Сын: Шайхиев Кадим

Мать ребёнка: Шайхиева (Шамсетдинова) Хадия

Смерть
19.03.1976

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