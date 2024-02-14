Габдрашитов Шайхетдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.03.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габдрашит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шайхиева) Сарвар
Мать ребёнка: Шайхиева (Шамсетдинова) Хадия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайхиев Кави
Мать ребёнка: Шайхиева (Шамсетдинова) Хадия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1914
Дочь: Шайхиева (Шайхутдинова) Сания
Мать ребёнка: Шайхиева (Шамсетдинова) Хадия
Рождение ребёнка
21.05.1926
Сын: Шайхиев Кадим
Мать ребёнка: Шайхиева (Шамсетдинова) Хадия
Смерть
19.03.1976