(Шайхиева) Сарвар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малик
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малик
Рождение ребёнка
Около 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малик
Смерть
Неизвестно