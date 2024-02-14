(Шайхиева) Сарвар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шайхиева) Сарвар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1886 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габдрашитов Шайхетдин

Мать: Шайхиева (Шамсетдинова) Хадия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурислам

Отец ребёнка: Малик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малик

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малик

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малик

Смерть
Неизвестно

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