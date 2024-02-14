Шайхиева (Шамсетдинова) Хадия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайхиева (Шамсетдинова) Хадия

Шайхиева (Шамсетдинова) Хадия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шайхиева) Сарвар

Отец ребёнка: Габдрашитов Шайхетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайхиев Кави

Отец ребёнка: Габдрашитов Шайхетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдрашитов Шайхетдин

Рождение ребёнка
19.11.1914

Дочь: Шайхиева (Шайхутдинова) Сания

Отец ребёнка: Габдрашитов Шайхетдин

Рождение ребёнка
21.05.1926

Сын: Шайхиев Кадим

Отец ребёнка: Габдрашитов Шайхетдин

Смерть
1969
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.