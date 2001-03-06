Ефременко Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1918
Дата смерти06.03.2001
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1918
Отец: Ширяев Стефан
Рождение ребёнка
19.11.1938
Дочь: Чернышова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ефременко Василий Кириллович
Рождение ребёнка
30.05.1954
Дочь: Мучкаева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Филатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефременко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Ефременко Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.2001