Ефременко Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефременко Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1918

Дата смерти

06.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1918

Отец: Ширяев Стефан

Мать: Ширяева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
19.11.1938

Дочь: Чернышова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ефременко Василий Кириллович

Рождение ребёнка
30.05.1954

Дочь: Мучкаева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Филатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефременко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ефременко Василий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефременко Василий Кириллович

Смерть
06.03.2001