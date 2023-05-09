Попов Василий Филатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1918
Дата смерти21.05.1991
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1918
Отец: Попов Филат Андреевич
Мать: Попова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
30.05.1954
Дочь: Мучкаева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ефременко Анна Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пересадина Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1991