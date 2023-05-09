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Попов Василий Филатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1918

Дата смерти

21.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1918

Отец: Попов Филат Андреевич

Мать: Попова Мария Акимовна

Рождение ребёнка
30.05.1954

Дочь: Мучкаева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ефременко Анна Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пересадин Борис Иванович

Мать ребёнка: Пересадина Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пересадина Валентина Ивановна

Смерть
21.05.1991
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