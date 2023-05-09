Ширяева Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1918

Дочь: Ефременко Анна Стефановна

Отец ребёнка: Ширяев Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Ширяев Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Александр Стефанович

Отец ребёнка: Ширяев Стефан

Смерть
?.04.1954
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