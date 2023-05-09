Ширяева Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1918
Дочь: Ефременко Анна Стефановна
Отец ребёнка: Ширяев Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ширяев Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Александр Стефанович
Отец ребёнка: Ширяев Стефан
Смерть
?.04.1954