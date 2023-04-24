Туленковъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Туленковъ Фока
Мать: Туленкова Аксинья
Рождение ребёнка
1841
Сын: Туленковъ Петръ
Мать ребёнка: Туленкова Екатерина Тихонова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Туленковъ Николай
Мать ребёнка: Туленкова Екатерина Тихонова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Туленкова Екатерина Тихонова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Туленкова Екатерина Тихонова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Туленковъ Севастьянъ
Мать ребёнка: Туленкова Екатерина Тихонова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Туленковъ Осипъ
Мать ребёнка: Туленкова Екатерина Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно