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Туленковъ Яковъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Туленковъ Фока

Мать: Туленкова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Туленковъ Петръ

Мать ребёнка: Туленкова Екатерина Тихонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Туленковъ Николай

Мать ребёнка: Туленкова Екатерина Тихонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Туленкова Екатерина Тихонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Туленкова Екатерина Тихонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Туленковъ Севастьянъ

Мать ребёнка: Туленкова Екатерина Тихонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Туленковъ Осипъ

Мать ребёнка: Туленкова Екатерина Тихонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Екатерина Тихонова

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