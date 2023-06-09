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Туленковъ Николай
Туленковъ Николай
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Место рождения
Кананикольское
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1844
Пол
Мужской
Отец
Туленковъ Яковъ
1815 г.р.
Мать
Туленкова Екатерина Тихонова
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Туленковъ Яковъ
Мать:
Туленкова Екатерина Тихонова
Кананикольское
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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