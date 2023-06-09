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Туленковъ Николай

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Туленковъ Яковъ

Мать: Туленкова Екатерина Тихонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан