Голенищева-Кутузова (Долгорукова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Титул: княжна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Глинка Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Павел Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Часто употреблялось имя Авдотья
Бракосочетание
Около 1795
Рождение ребёнка
1796
Сын: Голенищев-Кутузов Иван Павлович
Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Павел Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850
Похоронена в Донском монастыре