Голенищева-Кутузова (Долгорукова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенищева-Кутузова (Долгорукова) Елена Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1779

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Долгоруков Иван Алексеевич

Мать: Долгорукова Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Глинка Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Павел Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Часто употреблялось имя Авдотья
Бракосочетание
Около 1795

Муж: Голенищев-Кутузов Павел Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1796

Сын: Голенищев-Кутузов Иван Павлович

Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Павел Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1850
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в Донском монастыре
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