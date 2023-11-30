Долгоруков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Титул: князь
Бракосочетание
1777
Жена: не указана
Жена: Надежда Петровна Сомова (Долгорукова) [Сомовы] (~1760-?) (запись:426228)
Рождение ребёнка
1777
Сын: Долгоруков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Долгорукова Надежда Петровна
Титул: князь
Рождение ребёнка
1778
Сын: Долгоруков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Долгорукова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Голенищева-Кутузова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Долгорукова Надежда Петровна
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1783