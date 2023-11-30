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Долгоруков Иван Алексеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Долгоруков Алексей Алексеевич

Мать: Долгорукова Анна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Бракосочетание
1777

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Жена: Надежда Петровна Сомова (Долгорукова) [Сомовы] (~1760-?) (запись:426228)
Рождение ребёнка
1777

Сын: Долгоруков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Долгорукова Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
1778

Сын: Долгоруков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Долгорукова Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Голенищева-Кутузова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Долгорукова Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1783
Москва, город федерального значения Москва
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