Елисеева (Пашина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Пашина) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

15.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Пашин Николай Дмитриевич

Мать: Пашина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
10.07.1928

Дочь: Лагаева Полина Александровна

Отец ребёнка: Елисеев Александр Сергеевич

Переписка с Лагаевой (Елисеевой) Натальи Павловны
Рождение ребёнка
Около 26.02.1931

Дочь: Атаманцева Анна Александровна

Отец ребёнка: Елисеев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
30.01.1933

Дочь: Казакова Нина Александровна

Отец ребёнка: Елисеев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
05.07.1939

Сын: Елисеев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Елисеев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Виталий Александрович

Отец ребёнка: Елисеев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Иван Александрович

Отец ребёнка: Елисеев Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Александр Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Горносталевка, Баженовская волость, Тюкалинский уезд
Смерть
15.05.1978
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