Елисеева (Пашина) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти15.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
10.07.1928
Дочь: Лагаева Полина Александровна
Отец ребёнка: Елисеев Александр Сергеевич
Переписка с Лагаевой (Елисеевой) Натальи Павловны
Рождение ребёнка
Около 26.02.1931
Дочь: Атаманцева Анна Александровна
Отец ребёнка: Елисеев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
30.01.1933
Дочь: Казакова Нина Александровна
Отец ребёнка: Елисеев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
05.07.1939
Сын: Елисеев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Елисеев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Виталий Александрович
Отец ребёнка: Елисеев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Иван Александрович
Отец ребёнка: Елисеев Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горносталевка, Баженовская волость, Тюкалинский уезд
Смерть
15.05.1978