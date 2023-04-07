Елисеев Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Александр Сергеевич

Мать: Елисеева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
15.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева Галина Петровна

Рождение ребёнка
01.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева Галина Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева Галина Петровна

Рождение ребёнка
02.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Галина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Десподзиновка, Саргатский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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