Елисеев Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1968
Рождение ребёнка
01.06.1973
Рождение ребёнка
25.01.1980
Рождение ребёнка
02.10.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисеева Галина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Десподзиновка, Саргатский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно