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Елисеев Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

06.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Елисеев Сергей Андреевич

Мать: Елисеева Дарья Ермиловна

Рождение ребёнка
10.07.1928

Дочь: Лагаева Полина Александровна

Мать ребёнка: Елисеева Мария Николаевна

Переписка с Лагаевой (Елисеевой) Натальи Павловны
Рождение ребёнка
Около 26.02.1931

Дочь: Атаманцева Анна Александровна

Мать ребёнка: Елисеева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
30.01.1933

Дочь: Казакова Нина Александровна

Мать ребёнка: Елисеева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
05.07.1939

Сын: Елисеев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Елисеева Мария Николаевна

Военная служба
С Неизвестно по ?.03.1943
Выбыл из армии: пропал без вести
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Виталий Александрович

Мать ребёнка: Елисеева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Иван Александрович

Мать ребёнка: Елисеева Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
06.01.1943
Погиб на фронте.
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