Елисеев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти06.01.1943
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Елисеев Сергей Андреевич
Мать: Елисеева Дарья Ермиловна
Рождение ребёнка
10.07.1928
Дочь: Лагаева Полина Александровна
Мать ребёнка: Елисеева Мария Николаевна
Переписка с Лагаевой (Елисеевой) Натальи Павловны
Рождение ребёнка
Около 26.02.1931
Дочь: Атаманцева Анна Александровна
Мать ребёнка: Елисеева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
30.01.1933
Дочь: Казакова Нина Александровна
Мать ребёнка: Елисеева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
05.07.1939
Сын: Елисеев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Елисеева Мария Николаевна
Военная служба
С Неизвестно по ?.03.1943
Выбыл из армии: пропал без вести
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Виталий Александрович
Мать ребёнка: Елисеева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Иван Александрович
Мать ребёнка: Елисеева Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
06.01.1943
Погиб на фронте.