Звягин Василий Каллиникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягин Василий Каллиникович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

03.10.1867

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Звягин Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Звягин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1812

Дочь: Микулина Елена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.10.1867
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