Звягин Василий Каллиникович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти03.10.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Звягин Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1812
Дочь: Микулина Елена Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.10.1867