Микулина (Звягина) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микулина (Звягина) Елена Васильевна

Место рождения

Приморск

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: Звягин Василий Каллиникович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.04.1830

Муж: Микулин Антип Данилович

Рождение ребёнка
16.06.1832

Дочь: Агриппина Антиповна

Отец ребёнка: Микулин Антип Данилович

Рождение ребёнка
10.10.1833

Сын: Микулин Каллистрат Антипович

Отец ребёнка: Микулин Антип Данилович

Рождение ребёнка
19.04.1835

Дочь: Агафья Антиповна

Отец ребёнка: Микулин Антип Данилович

Рождение ребёнка
07.03.1837

Дочь: Евдокия Антиповна

Отец ребёнка: Микулин Антип Данилович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья Антиповна

Отец ребёнка: Микулин Антип Данилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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