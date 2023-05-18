Микулина (Звягина) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: Звягин Василий Каллиникович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1830
Рождение ребёнка
16.06.1832
Дочь: Агриппина Антиповна
Отец ребёнка: Микулин Антип Данилович
Рождение ребёнка
10.10.1833
Сын: Микулин Каллистрат Антипович
Отец ребёнка: Микулин Антип Данилович
Рождение ребёнка
19.04.1835
Дочь: Агафья Антиповна
Отец ребёнка: Микулин Антип Данилович
Рождение ребёнка
07.03.1837
Дочь: Евдокия Антиповна
Отец ребёнка: Микулин Антип Данилович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья Антиповна
Отец ребёнка: Микулин Антип Данилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно