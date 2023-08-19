Котова (Васильева) Ульяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова (Васильева) Ульяна Максимовна

Котова (Васильева) Ульяна Максимовна

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

22.12.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1889 ст.

Отец: Васильев Максим Васильевич

Мать: Васильева Мария Макеевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
11.07.1910 ст.

Муж: Котов Иван Дмитриевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.12.1910 ст.

Дочь: Котова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Дмитриевич

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1913 ст.

Сын: Котов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Дмитриевич

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно