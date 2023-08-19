Котова (Васильева) Ульяна Максимовна
Место рождения
Дата рождения22.12.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1889 ст.
Бракосочетание
11.07.1910 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.12.1910 ст.
Дочь: Котова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.10.1913 ст.
Отец ребёнка: Котов Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно