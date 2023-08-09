Васильева (Филимоненок) Мария Макеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Филимоненок) Мария Макеевна

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Ломако Мария Максимовна

Отец ребёнка: Васильев Максим Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Васильев Ефим Максимович

Отец ребёнка: Васильев Максим Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1873 ст.

Сын: Васильев Андрей Максимович

Отец ребёнка: Васильев Максим Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1875 ст.

Сын: Васильев Терентий Максимович

Отец ребёнка: Васильев Максим Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1878 ст.

Дочь: Васильева Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Васильев Максим Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1880 ст.

Сын: Васильев Георгий Максимович

Отец ребёнка: Васильев Максим Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.12.1889 ст.

Дочь: Котова Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Васильев Максим Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Максим Васильевич

Смерть
Неизвестно