Васильева (Филимоненок) Мария Макеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Ломако Мария Максимовна
Отец ребёнка: Васильев Максим Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Васильев Максим Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1873 ст.
Сын: Васильев Андрей Максимович
Отец ребёнка: Васильев Максим Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1875 ст.
Сын: Васильев Терентий Максимович
Отец ребёнка: Васильев Максим Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1878 ст.
Дочь: Васильева Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Васильев Максим Васильевич
Рождение ребёнка
28.11.1880 ст.
Сын: Васильев Георгий Максимович
Отец ребёнка: Васильев Максим Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1889 ст.
Дочь: Котова Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Васильев Максим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно