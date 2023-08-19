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Котов Иван Дмитриевич

Место рождения

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.01.1893 ст.

Дата смерти

29.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
11.07.1910 ст.

Жена: Котова Ульяна Максимовна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.12.1910 ст.

Дочь: Котова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Котова Ульяна Максимовна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1913 ст.

Сын: Котов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Котова Ульяна Максимовна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
29.06.1957
Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область