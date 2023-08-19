Котов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1893 ст.
Дата смерти29.06.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.07.1910 ст.
Жена: Котова Ульяна Максимовна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.12.1910 ст.
Дочь: Котова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Котова Ульяна Максимовна
Рождение ребёнка
27.10.1913 ст.
Мать ребёнка: Котова Ульяна Максимовна
Смерть
29.06.1957