Стрюкова Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрюкова Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875

Отец: Заварзин Фёдор Александрович

Мать: Заварзина Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Стрюков Данил Матвеевич

Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич

Рождение ребёнка
07.01.1899

Дочь: Стрюкова Домна Матвеевна

Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич

Рождение ребёнка
22.05.1901

Дочь: Стрюкова Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич

Рождение ребёнка
21.09.1902

Сын: Стрюков Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич

Рождение ребёнка
24.09.1903

Дочь: Пряникова Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич

Рождение ребёнка
14.02.1905

Сын: Стрюков Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич

Рождение ребёнка
25.01.1907

Сын: Стрюков Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич

Рождение ребёнка
03.02.1908

Дочь: Стрюкова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич

Рождение ребёнка
17.06.1909

Сын: Стрюков Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич

Рождение ребёнка
02.08.1910

Сын: Стрюков Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич

Рождение ребёнка
11.09.1911

Сын: Стрюков Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич

Рождение ребёнка
25.05.1913

Дочь: Стрюкова Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрюков Матвей Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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