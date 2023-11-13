Стрюкова Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875
Рождение ребёнка
01.01.1896
Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
07.01.1899
Дочь: Стрюкова Домна Матвеевна
Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
22.05.1901
Дочь: Стрюкова Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
21.09.1902
Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
24.09.1903
Дочь: Пряникова Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
14.02.1905
Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
25.01.1907
Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
03.02.1908
Дочь: Стрюкова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
17.06.1909
Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
02.08.1910
Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
11.09.1911
Сын: Стрюков Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
25.05.1913
Дочь: Стрюкова Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Стрюков Матвей Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно