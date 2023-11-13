Стрюков Петр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрюков Петр Матвеевич

Стрюков Петр Матвеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1907

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1907

Отец: Стрюков Матвей Моисеевич

Мать: Стрюкова Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Стрюков Николай Петрович

Мать ребёнка: Стрюкова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
04.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрюкова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрюкова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
28.01.1940

Сын: Стрюков Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Стрюкова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
05.09.1943

Сын: Стрюков Валерий Петрович

Мать ребёнка: Стрюкова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
07.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрюкова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрюкова Александра Николаевна

Смерть
Около 1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close