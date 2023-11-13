Стрюков Петр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1907
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1907
Рождение ребёнка
01.01.1930
Мать ребёнка: Стрюкова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
04.01.1934
Рождение ребёнка
04.12.1937
Рождение ребёнка
28.01.1940
Сын: Стрюков Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Стрюкова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
05.09.1943
Мать ребёнка: Стрюкова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
07.12.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1970