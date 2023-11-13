Пряникова Надежда Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1903
Дата смерти01.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1903
Рождение ребёнка
03.09.1925
Сын: Пряников Александр Степанович
Отец ребёнка: Пряников Степан Андреевич
Рождение ребёнка
13.08.1927
Отец ребёнка: Пряников Степан Андреевич
Рождение ребёнка
14.02.1932
Дочь: Гурьянова Мария Степановна
Отец ребёнка: Пряников Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1980