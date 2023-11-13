Пряникова Надежда Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряникова Надежда Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1903

Дата смерти

01.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1903

Отец: Стрюков Матвей Моисеевич

Мать: Стрюкова Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.09.1925

Сын: Пряников Александр Степанович

Отец ребёнка: Пряников Степан Андреевич

Рождение ребёнка
13.08.1927

Сын: Пряников Иван Степанович

Отец ребёнка: Пряников Степан Андреевич

Рождение ребёнка
14.02.1932

Дочь: Гурьянова Мария Степановна

Отец ребёнка: Пряников Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряников Степан Андреевич

Смерть
01.03.1980
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