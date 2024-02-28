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Педь Тамара Тимофеевна

Место рождения

Можайск, Можайский, Московская область

Дата рождения

17.09.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1917 ст.

Отец: Педь Тимофей Иванович

Мать: Педь Серафима Николаевна

Можайск, Можайский, Московская область
Крещение
24.09.1917 ст.
Можайск, Можайский, Московская область
Смоленской губернии, Гжатского уезда, Корытовской волости, деревни Заболостья крестьянин Николай Дмитриевич Трещетенков и города Можайска мещанская дочь девица Глафира Николаевна Губарева
Смерть
Неизвестно
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