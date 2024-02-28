Педь Тамара Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1917 ст.
Отец: Педь Тимофей Иванович
Мать: Педь Серафима Николаевна
Крещение
24.09.1917 ст.
Смоленской губернии, Гжатского уезда, Корытовской волости, деревни Заболостья крестьянин Николай Дмитриевич Трещетенков и города Можайска мещанская дочь девица Глафира Николаевна Губарева
Смерть
Неизвестно