Чернова Матрена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Матрена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Черновъ Семенъ

Отец ребёнка: Черновъ Иванъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Черновъ Егоръ

Отец ребёнка: Черновъ Иванъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Черновъ Яковъ

Отец ребёнка: Черновъ Иванъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Черновъ Иванъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Черновъ Иванъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черновъ Иванъ

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