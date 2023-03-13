Чернова Матрена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Черновъ Семенъ
Отец ребёнка: Черновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Черновъ Егоръ
Отец ребёнка: Черновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Черновъ Яковъ
Отец ребёнка: Черновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Черновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Черновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черновъ Иванъ