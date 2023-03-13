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Черновъ Егоръ
Черновъ Егоръ
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Пол
Мужской
Отец
Черновъ Иванъ
1737 г.р.
Мать
Чернова Матрена Васильева
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Черновъ Иванъ
Мать:
Чернова Матрена Васильева
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