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(Чернова) Агафья
(Чернова) Агафья
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Место рождения
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
Дата рождения
1771
Пол
Женский
Отец
Черновъ Иванъ
1737 г.р.
Мать
Чернова Матрена Васильева
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Черновъ Иванъ
Мать:
Чернова Матрена Васильева
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
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