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(Чернова) Агафья

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Отец

1737 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Черновъ Иванъ

Мать: Чернова Матрена Васильева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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