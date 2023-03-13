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Черновъ Яковъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Черновъ Иванъ

Мать: Чернова Матрена Васильева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Чернова Дарья Тимофеева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Черновъ Тимофей

Мать ребёнка: Чернова Дарья Тимофеева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Чернова Дарья Тимофеева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Дарья Тимофеева

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