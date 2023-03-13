Черновъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Черновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Чернова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Черновъ Тимофей
Мать ребёнка: Чернова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Чернова Дарья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернова Дарья Тимофеева