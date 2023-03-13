Чернова Дарья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Черновъ Яковъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Черновъ Тимофей
Отец ребёнка: Черновъ Яковъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Черновъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черновъ Яковъ