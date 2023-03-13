Чернова Дарья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Дарья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Черновъ Яковъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Черновъ Тимофей

Отец ребёнка: Черновъ Яковъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Черновъ Яковъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черновъ Яковъ

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