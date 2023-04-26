Немудров Василий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немудров Василий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1883

Сын: Немудров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Немудрова Ирина Ивановна

Телятьево
Рождение ребёнка
1894

Сын: Немудров Яков Васильевич

Мать ребёнка: Немудрова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Немудров Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Немудрова Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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