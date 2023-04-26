Немудров Василий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1883
Мать ребёнка: Немудрова Ирина Ивановна
Телятьево
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Немудрова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1907
Сын: Немудров Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Немудрова Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно