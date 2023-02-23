Немудрова (Немудров) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1883
Отец ребёнка: Немудров Василий Никитич
Телятьево
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Немудров Василий Никитич
Рождение ребёнка
12.10.1907
Сын: Немудров Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Немудров Василий Никитич