Немудрова (Немудров) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немудрова (Немудров) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1883

Сын: Немудров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Немудров Василий Никитич

Телятьево
Рождение ребёнка
1894

Сын: Немудров Яков Васильевич

Отец ребёнка: Немудров Василий Никитич

Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Немудров Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Немудров Василий Никитич

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