Икрин Константин Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1927
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927
Рождение ребёнка
1957
Сын: Икрин Владимир Константнович
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
1962
Сын: Икрин Александр Константнович
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
Смерть
2006