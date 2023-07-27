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Икрин Константин Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1927

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927

Отец: Икрин Семен Григорьевич

Мать: Икрина (бучельникова) Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Икрин Владимир Константнович

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
1962

Сын: Икрин Александр Константнович

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Смерть
2006