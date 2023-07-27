Икрин Александр Константнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин Александр Константнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Икрин Константин Семенович

Мать: Людмила

Смерть
1999
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