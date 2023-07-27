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Икрин Александр Константнович
Икрин Александр Константнович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Дата смерти
1999
Пол
Мужской
Отец
Икрин Константин Семенович
1927 г.р.
Мать
(Икрина) Людмила
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Икрин Константин Семенович
Мать:
Людмила
Смерть
1999
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