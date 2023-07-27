(Икрина) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Икрин Владимир Константнович
Отец ребёнка: Икрин Константин Семенович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Икрин Александр Константнович
Отец ребёнка: Икрин Константин Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Икрин Константин Семенович
Бракосочетание
Неизвестно