(Икрина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Икрина) Людмила

(Икрина) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Икрин Владимир Константнович

Отец ребёнка: Икрин Константин Семенович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Икрин Александр Константнович

Отец ребёнка: Икрин Константин Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Икрин Константин Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Константин Семенович