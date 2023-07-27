Икрин Семен Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1901
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1901
Отец: Икрин Григорий Павлович
Мать: Икрина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1927
Сын: Икрин Константин Семенович
Мать ребёнка: Икрина (бучельникова) Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
26.09.1933
Мать ребёнка: Икрина (бучельникова) Мария Тихоновна
Бракосочетание
1971
Смерть
1972