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Икрин Семен Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1901

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1901

Отец: Икрин Григорий Павлович

Мать: Икрина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1927

Сын: Икрин Константин Семенович

Мать ребёнка: Икрина (бучельникова) Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
26.09.1933

Сын: Икрин Леонид Семенович

Мать ребёнка: Икрина (бучельникова) Мария Тихоновна

Бракосочетание
1971

Жена: Икрина (бучельникова) Мария Тихоновна

Смерть
1972
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