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Фёдоров Владимир Анатольевич
Фёдоров Владимир Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.1970
Пол
Мужской
Отец
Фёдоров Анатолий Иванович
1945 г.р.
Мать
Гладышева Галина Николаевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1970
Отец:
Фёдоров Анатолий Иванович
Мать:
Гладышева Галина Николаевна
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