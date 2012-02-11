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Фёдоров Иван Владимирович

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

11.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2012

Отец: Фёдоров Владимир Анатольевич

Мать: Переляева Александра Владимировна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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