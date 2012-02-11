Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Фёдоров Иван Владимирович
Фёдоров Иван Владимирович
Написать автору
Древо
Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
11.02.2012
Пол
Мужской
Отец
Фёдоров Владимир Анатольевич
1970 г.р.
Мать
Переляева Александра Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2012
Отец:
Фёдоров Владимир Анатольевич
Мать:
Переляева Александра Владимировна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия