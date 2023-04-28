Царевский Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царевский Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Царевский Николай Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1893 ст.

Сын: Царевский Борис Александрович

Мать ребёнка: Царевская София Никтополионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царевская Вера Александровна

Мать ребёнка: Царевская София Никтополионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царевская София Никтополионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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