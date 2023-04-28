Царевский Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Царевский Николай Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1893 ст.
Сын: Царевский Борис Александрович
Мать ребёнка: Царевская София Никтополионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царевская Вера Александровна
Мать ребёнка: Царевская София Никтополионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно