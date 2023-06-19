Царевская (Попова-Введенская) София Никтополионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаревская (Попова-Введенская) София Никтополионовна

Царевская (Попова-Введенская) София Никтополионовна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

16.08.1867 ст.

Дата смерти

23.02.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1867 ст.

Отец: Попов-Введенский Никтополион Яковлевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.04.1893 ст.

Сын: Царевский Борис Александрович

Отец ребёнка: Царевский Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Царевская Вера Александровна

Отец ребёнка: Царевский Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царевский Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
23.02.1914 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область