Царевская (Попова-Введенская) София Никтополионовна
Место рождения
Дата рождения16.08.1867 ст.
Дата смерти23.02.1914 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1867 ст.
Отец: Попов-Введенский Никтополион Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1893 ст.
Сын: Царевский Борис Александрович
Отец ребёнка: Царевский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Царевская Вера Александровна
Отец ребёнка: Царевский Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1914 ст.