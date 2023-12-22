Попов-Введенский Никтополион Яковлевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1830 ст.
Дата смерти16.06.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1830 ст.
Рождение ребёнка
1860
Сын: Попов-Введенский Владимир Никтополионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Попов-Введенский Николай Никтополионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1867 ст.
Дочь: Царевская София Никтополионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двораковская Варвара Никтополионовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.06.1868 ст.