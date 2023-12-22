Попов-Введенский Никтополион Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов-Введенский Никтополион Яковлевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

09.10.1830 ст.

Дата смерти

16.06.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1830 ст.

Отец: Попов-Введенский Яков Иванович

Мать: Попова-Введенская Екатерина Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Попов-Введенский Владимир Никтополионович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Попов-Введенский Николай Никтополионович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1867 ст.

Дочь: Царевская София Никтополионовна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двораковская Варвара Никтополионовна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
16.06.1868 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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