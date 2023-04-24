Саломатов Иоанн Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Саломатов Фёдор
Место жительства
1835
Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
В 1835 году переведён (с матерью) из Лысьвенского завода. В ревизских сказках значится как дворовый служитель завода (до 1861), далее именуется Пермский мещанин.
Рождение ребёнка
25.05.1872
Дочь: Кашина Елена Иоанновна
Мать ребёнка: Саломатова Ксения Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно