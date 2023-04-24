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Саломатов Иоанн Фёдоров

Место рождения

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Саломатов Фёдор

Мать: Саломатова Мария Семёнова

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Место жительства
1835
Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
В 1835 году переведён (с матерью) из Лысьвенского завода. В ревизских сказках значится как дворовый служитель завода (до 1861), далее именуется Пермский мещанин.
Рождение ребёнка
25.05.1872

Дочь: Кашина Елена Иоанновна

Мать ребёнка: Саломатова Ксения Андреева

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломатова Ксения Андреева

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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