Саломатова (Пирожкова) Ксения Андреева
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Пирожков Андрей Петров
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Саломатов Иоанн Фёдоров
Рождение ребёнка
25.09.1866
Сын: Саломатов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Саломатов Иоанн Фёдоров
Рождение ребёнка
28.02.1868
Дочь: Саломатова Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Саломатов Иоанн Фёдоров
Рождение ребёнка
24.01.1870
Дочь: Саломатова Ксения Иоаннова
Отец ребёнка: Саломатов Иоанн Фёдоров
Рождение ребёнка
25.05.1872
Дочь: Кашина Елена Иоанновна
Отец ребёнка: Саломатов Иоанн Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно