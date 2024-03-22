Саломатова (Пирожкова) Ксения Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатова (Пирожкова) Ксения Андреева

Место рождения

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Пирожков Андрей Петров

Мать: Пирожкова Марья Евдокимова

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Саломатов Иван Иванович

Отец ребёнка: Саломатов Иоанн Фёдоров

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1866

Сын: Саломатов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Саломатов Иоанн Фёдоров

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1868

Дочь: Саломатова Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Саломатов Иоанн Фёдоров

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1870

Дочь: Саломатова Ксения Иоаннова

Отец ребёнка: Саломатов Иоанн Фёдоров

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1872

Дочь: Кашина Елена Иоанновна

Отец ребёнка: Саломатов Иоанн Фёдоров

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатов Иоанн Фёдоров

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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