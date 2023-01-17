Кашина (Саломатова) Елена Иоанновна
Место рождения
Дата рождения25.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1872
Рождение ребёнка
25.06.1894
Сын: Кашин Павел Иоаннов
Отец ребёнка: Кашин Иоанн Петров
Рождение ребёнка
15.05.1896 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашин Иоанн Петров
Рождение ребёнка
02.04.1900
Отец ребёнка: Кашин Иоанн Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашин Иоанн Петров
Смерть
Неизвестно