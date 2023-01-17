Кашина (Саломатова) Елена Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Саломатова) Елена Иоанновна

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Место рождения

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

25.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1872

Отец: Саломатов Иоанн Фёдоров

Мать: Саломатова Ксения Андреева

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.06.1894

Сын: Кашин Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Кашин Иоанн Петров

Рождение ребёнка
15.05.1896 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашин Иоанн Петров

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.04.1900

Сын: Кашин Георгий Иоаннов

Отец ребёнка: Кашин Иоанн Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Иоанн Петров

Смерть
Неизвестно
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