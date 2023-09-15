Римский-Корсаков Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти20.08.1812
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
(было ок. 1795?)
Военная служба
1803
Служил в Кавалергардском полку
Военная служба
20.11.1805 ст.
Участвовал в битве при Аустерлице
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.1812
Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Умер в битве под Бородино. Павел, богатырь ростом и силою, занесённый своей лошадью в гущу врагов, долго отбивался один и уложил палашом несколько человек, пока наконец, как рассказывали позже француз... Показать все