Римский-Корсаков Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

После 1754

Дата смерти

14.02.1815

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1764 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1754

Отец: Римский-Корсаков Яков Александрович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
(Было оценочно 1860)
Военная служба
1761
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Записан на военную службу в лейб-гвардии Конный полк заочно
Военная служба
Около 1771
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Произведён в вахмистры лейб-гвардии Конного полка заочно
Военная служба
19.03.1774
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Произведён из вахмистров в корнеты лейб-гвардии Конного полка
Военная служба
05.09.1774
Командирован к генерал-аншефу Панину, участвовал в захвате и конвоировании Пугачева
Военная служба
?.01.1778
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Пожалован в поручики из подпоручиков лейб-гвардии Конного полка
Военная служба
22.09.1778
Москва, город федерального значения Москва
Получил придворный чин камер-юнкер (5 класс табели о рангах), в том же году переведён в полевые войска подполковником Черниговского пехотного полка, оставаясь по высочайшему повелению «состоять сверхк... Показать все
Военная служба
1779
Москва, город федерального значения Москва
Из поручиков произведен в секунд-ротмистры лейб-гвардии Конного полка и назначен в полевых войсках полковником Черниговского пехотного полка. В полевой армии служил до 1789 года
Бракосочетание
1783

Жена: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1784

Дочь: Ржевская Варвара Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1785

Сын: Римский-Корсаков Павел Александрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
(было ок. 1795?)
Военная служба
12.02.1786
Москва, город федерального значения Москва
Пожалован придворный чин действительный камергер с увольнением от службы по случаю крещения Великой Княгини Марии Павловны
Рождение ребёнка
21.10.1787

Дочь: Волкова Софья Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
09.05.1789
Москва, город федерального значения Москва
За привоз трофеев, отнятых у турок, пожалован секунд-майором лейб-гвардии Конного полка
Рождение ребёнка
23.01.1792

Дочь: Акинфова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около ?.12.1792

Сын: Римский-Корсаков Григорий Александрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
(было ок. 1785?) Непутёвый, но любимый сын матери
Рождение ребёнка
29.10.1794

Сын: Римский-Корсаков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
(было 1798)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Вяземская Александра Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
(было ок. 1789?)
Место жительства
1805
Москва, город федерального значения Москва
Александр Яковлевич был очень богат, в молодости красавец, но не очень умен; во всяком случае, домом и детьми твердо правила одна Марья Ивановна. Она жила, что называется, открытым домом, давала часто... Показать все
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Алябьева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
(было 1803)
Военная служба
?.03.1809
Москва, город федерального значения Москва
Пожалован Екатериной II в военный чин генерал-майора и придворный чин камергера (4 класс табели о рангах)
Место жительства
С 01.09.1812 по 14.02.1813
Эвакуировался из Москвы, жена с дочерьми уехала из Москвы в Нижний Новгород
Место жительства
1814
Боровки, Ранненбургский уезд, Рязянская губерния, Российская империя
После войны жил безвыездно в своем рязанском поместье со второй семьей. Там же жили внебрачные дети от крепостной сожительницы, которых он очень любил. За ним числилось 250 душ в Тамбовской губернии
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.02.1815
Боровки, Ранненбургский уезд, Рязянская губерния, Российская империя
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