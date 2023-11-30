Римский-Корсаков Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 1754
Дата смерти14.02.1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
После 1754
Отец: Римский-Корсаков Яков Александрович
Мать: не указана
(Было оценочно 1860)
Военная служба
1761
Записан на военную службу в лейб-гвардии Конный полк заочно
Военная служба
Около 1771
Произведён в вахмистры лейб-гвардии Конного полка заочно
Военная служба
19.03.1774
Произведён из вахмистров в корнеты лейб-гвардии Конного полка
Военная служба
05.09.1774
Командирован к генерал-аншефу Панину, участвовал в захвате и конвоировании Пугачева
Военная служба
?.01.1778
Пожалован в поручики из подпоручиков лейб-гвардии Конного полка
Военная служба
22.09.1778
Получил придворный чин камер-юнкер (5 класс табели о рангах), в том же году переведён в полевые войска подполковником Черниговского пехотного полка, оставаясь по высочайшему повелению «состоять сверхк... Показать все
Военная служба
1779
Из поручиков произведен в секунд-ротмистры лейб-гвардии Конного полка и назначен в полевых войсках полковником Черниговского пехотного полка. В полевой армии служил до 1789 года
Бракосочетание
1783
Рождение ребёнка
16.11.1784
Дочь: Ржевская Варвара Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Римский-Корсаков Павел Александрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна
(было ок. 1795?)
Военная служба
12.02.1786
Пожалован придворный чин действительный камергер с увольнением от службы по случаю крещения Великой Княгини Марии Павловны
Рождение ребёнка
21.10.1787
Дочь: Волкова Софья Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна
Военная служба
09.05.1789
За привоз трофеев, отнятых у турок, пожалован секунд-майором лейб-гвардии Конного полка
Рождение ребёнка
23.01.1792
Дочь: Акинфова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.12.1792
Сын: Римский-Корсаков Григорий Александрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна
(было ок. 1785?) Непутёвый, но любимый сын матери
Рождение ребёнка
29.10.1794
Сын: Римский-Корсаков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна
(было 1798)
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Вяземская Александра Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна
(было ок. 1789?)
Место жительства
1805
Александр Яковлевич был очень богат, в молодости красавец, но не очень умен; во всяком случае, домом и детьми твердо правила одна Марья Ивановна. Она жила, что называется, открытым домом, давала часто... Показать все
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Алябьева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна
(было 1803)
Военная служба
?.03.1809
Пожалован Екатериной II в военный чин генерал-майора и придворный чин камергера (4 класс табели о рангах)
Место жительства
С 01.09.1812 по 14.02.1813
Эвакуировался из Москвы, жена с дочерьми уехала из Москвы в Нижний Новгород
Место жительства
1814
Боровки, Ранненбургский уезд, Рязянская губерния, Российская империя
После войны жил безвыездно в своем рязанском поместье со второй семьей. Там же жили внебрачные дети от крепостной сожительницы, которых он очень любил. За ним числилось 250 душ в Тамбовской губернии
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.02.1815
Боровки, Ранненбургский уезд, Рязянская губерния, Российская империя