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Склонин Семен Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 09.02.1813

Сын: Склонин Алексей Семенович

Мать ребёнка: Мочалкина Ирина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 14.06.1814

Дочь: Склонина Акилина Семеновна

Мать ребёнка: Мочалкина Ирина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1819

Сын: Склонин Алексей Семенович

Мать ребёнка: Мочалкина Ирина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1821

Сын: Склонин Иван Семенович

Мать ребёнка: Мочалкина Ирина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Склонин Илья Семенович

Мать ребёнка: Мочалкина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Склонина Акилина Семеновна

Мать ребёнка: Мочалкина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Склонин Кузьма Семенович

Мать ребёнка: Мочалкина Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалкина Ирина Ивановна

Смерть
Около 1830