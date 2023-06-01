Склонин Семен Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 09.02.1813
Сын: Склонин Алексей Семенович
Мать ребёнка: Мочалкина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 14.06.1814
Дочь: Склонина Акилина Семеновна
Мать ребёнка: Мочалкина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1819
Сын: Склонин Алексей Семенович
Мать ребёнка: Мочалкина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1821
Мать ребёнка: Мочалкина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Мочалкина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Склонина Акилина Семеновна
Мать ребёнка: Мочалкина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Мочалкина Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мочалкина Ирина Ивановна
Смерть
Около 1830