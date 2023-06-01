Мочалкина (Колкунцова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалкина (Колкунцова) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Колкунцов Иван Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 09.02.1813

Сын: Склонин Алексей Семенович

Отец ребёнка: Склонин Семен Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 14.06.1814

Дочь: Склонина Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Склонин Семен Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1819

Сын: Склонин Алексей Семенович

Отец ребёнка: Склонин Семен Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1821

Сын: Склонин Иван Семенович

Отец ребёнка: Склонин Семен Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Склонин Илья Семенович

Отец ребёнка: Склонин Семен Семенович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Склонина Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Склонин Семен Семенович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Склонин Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Склонин Семен Семенович

Рождение ребёнка
1833 или 1834

Сын: Мочалкин Прокофий Андреевич

Отец ребёнка: Мочалкин Андрей Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалкин Андрей Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Склонин Семен Семенович

Смерть
Неизвестно