Мочалкина (Колкунцова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1795
Отец: Колкунцов Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 09.02.1813
Сын: Склонин Алексей Семенович
Отец ребёнка: Склонин Семен Семенович
Рождение ребёнка
Около 14.06.1814
Дочь: Склонина Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Склонин Семен Семенович
Рождение ребёнка
08.02.1819
Сын: Склонин Алексей Семенович
Отец ребёнка: Склонин Семен Семенович
Рождение ребёнка
04.11.1821
Отец ребёнка: Склонин Семен Семенович
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Склонин Семен Семенович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Склонина Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Склонин Семен Семенович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Склонин Семен Семенович
Рождение ребёнка
1833 или 1834
Сын: Мочалкин Прокофий Андреевич
Отец ребёнка: Мочалкин Андрей Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно