Велигорский Семен Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1885 ст.
Дочь: Федорченко Ефросиния Семеновна
Мать ребёнка: Велигорская Евфросиния Феодорова
Рождение ребёнка
20.12.1886
Мать ребёнка: Велигорская Евфросиния Феодорова
Смерть
Неизвестно