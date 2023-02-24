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Велигорский Семен Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1885 ст.

Дочь: Федорченко Ефросиния Семеновна

Мать ребёнка: Велигорская Евфросиния Феодорова

Рождение ребёнка
20.12.1886

Сын: Велигорский Марк Семенов

Мать ребёнка: Велигорская Евфросиния Феодорова

Смерть
Неизвестно
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