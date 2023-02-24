Велигорская Евфросиния Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1885 ст.
Дочь: Федорченко Ефросиния Семеновна
Отец ребёнка: Велигорский Семен Семенов
Рождение ребёнка
20.12.1886
Отец ребёнка: Велигорский Семен Семенов
Смерть
Неизвестно