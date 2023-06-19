Чеботарёв Даниил Иванович
Место рождения
Дата рождения14.02.1913
Дата смерти25.09.1992
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1913
Отец: Чеботарёв Иван
Рождение ребёнка
02.10.1932
Сын: Чеботарёв Владимир Даниилович
Мать ребёнка: Чеботарёва Наталья Панкратовна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Погорелов Анна Данииловна
Мать ребёнка: Чеботарёва Наталья Панкратовна
Россия
Рождение ребёнка
20.05.1938
Сын: Чеботарёв Николай Даниилович
Мать ребёнка: Чеботарёва Наталья Панкратовна
Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
25.09.1992
Похороны
Неизвестно