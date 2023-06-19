Чеботарёв Даниил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёв Даниил Иванович

Место рождения

Новоивановское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

14.02.1913

Дата смерти

25.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1913

Отец: Чеботарёв Иван

Мать: Чеботарёва Дарья Ивановна

Новоивановское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.10.1932

Сын: Чеботарёв Владимир Даниилович

Мать ребёнка: Чеботарёва Наталья Панкратовна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Погорелов Анна Данииловна

Мать ребёнка: Чеботарёва Наталья Панкратовна

Россия
Рождение ребёнка
20.05.1938

Сын: Чеботарёв Николай Даниилович

Мать ребёнка: Чеботарёва Наталья Панкратовна

Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
25.09.1992
Похороны
Неизвестно
Новоивановское, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край