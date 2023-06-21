Погорелов (Чеботарёва) Анна Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелов (Чеботарёва) Анна Данииловна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1936

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Чеботарёв Даниил Иванович

Мать: Чеботарёва Наталья Панкратовна

Россия
Рождение ребёнка
24.11.1958

Сын: Погорелов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Погорелов Леонид Михайлович

Россия
Рождение ребёнка
11.10.1966

Сын: Погорелов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Погорелов Леонид Михайлович

Смерть
2019
Похороны
Неизвестно
Батайск, город Батайск, Ростовская область
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