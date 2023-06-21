Погорелов (Чеботарёва) Анна Данииловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1936
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Россия
Рождение ребёнка
24.11.1958
Сын: Погорелов Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Погорелов Леонид Михайлович
Россия
Рождение ребёнка
11.10.1966
Сын: Погорелов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Погорелов Леонид Михайлович
Смерть
2019
Похороны
Неизвестно
Батайск, город Батайск, Ростовская область